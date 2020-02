I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, contagiato un militare dell’Esercito in servizio a Milano



Nuovo caso di Coronavirus in Lombardia: si tratta di un militare dell’Esercito residente a Cremona e in servizio a Milano. Il militare, in città per l’operazione “Strade sicure”, era assente dal servizio già da mercoledì della scorsa settimana e si trovava nella propria abitazione quando ha avvertito i primi sintomi. Predisposta la massima tutela e, a titolo precauzionale, la “sorveglianza sanitaria” per il tutto il personale che lavorava con lui nella struttura del capoluogo lombardo.

