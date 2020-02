I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Conte: “Non si può paralizzare il Paese. Basta allarmismi”



“Il governo fin dall’inizio ha affrontato con grande responsabilità l’emergenza: abbiamo seguito una linea di massima precauzione mettendo in atto tutte le misure suggerite dalla comunità scientifica. No ad allarmismi, non dobbiamo aver paura”: così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oggi in conferenza stampa.

