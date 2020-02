I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Dalian di Benitez in quarantena: “Misuriamo la temperatura 2 volte al giorno”



Il Dalian di Rafa Benitez e Marek Hamsik racconta come si vive la situazione di emergenza sanitaria per il Coronavirus. L’ex tecnico dei partenopei ha spiegato in un’intervista a The Athletic le proprie sensazioni: “Mai vissuto nulla di simile in carriera. I nostri calciatori sono costantemente controllati”.

Continua a leggere



Il Dalian di Rafa Benitez e Marek Hamsik racconta come si vive la situazione di emergenza sanitaria per il Coronavirus. L’ex tecnico dei partenopei ha spiegato in un’intervista a The Athletic le proprie sensazioni: “Mai vissuto nulla di simile in carriera. I nostri calciatori sono costantemente controllati”.

Continua a leggere

Continua a leggere