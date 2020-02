I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus. Dalle mascherine allo smartworking, il piano per evitare il collasso della Pa



La ministra Dadone ha convocato i sindacati per discutere di come garantire il funzionamento della pubblica amministrazione di fronte all’epidemia del Coronavirus. Nelle prossime ore verranno pubblicate linee guida nazionali sui comportamenti igenico-sanitari da tenere negli uffici pubblici. E nel decreto bis sull’emergenza che verrà varato dal governo, ci sarà spazio anche per le norme che tutelano gli stipendi dei dipendenti della Pa.

