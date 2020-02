I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, domani rimpatrio altri 9 italiani da Wuhan: torna anche 17enne rimasto bloccato in Cina



Atterreranno domani a Pratica di Mare i nove cittadini italiani che devono essere rimpatriati da Wuhan. Tra loro c’è anche il 17enne studente di Grado che era rimasto bloccato in città. Appena scenderanno dall’aereo saranno messi in quarantena alla Cecchignola, per essere tenuti sotto osservazione.

