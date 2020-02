I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, donna fugge dall’ospedale in Russia dov’erano in quarantena: “Era una gabbia”



“La nostra Costituzione ci garantisce la libertà. Non capisco perché dovrei stare in una gabbia in ospedale”, si è lamentata Alla Ilyina, casalinga di 32 anni, finita alla clinica Botkinskaya di San Pietroburgo dopo aver accusato mal di gola di ritorno da un viaggio nella provincia cinese. Non si tratterebbe però dell’unica “fuga” dalla quarantena in Russia.

