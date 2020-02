I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, due bambini rimpatriati da Wuhan ricoverati allo Spallanzani: erano in quarantena



Test in corso all’istituto Spallanzani di Roma dove due bambini di 4 e 8 anni sono stati trasferiti questa mattina dalla cittadella di Cecchignola dove si trovavano in quarantena per una sospetta febbre: i due sono stati rimpatriati lo scorso 3 febbraio da Wuhan insieme ad altri 54 italiani con un’aereo militare.

