I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, due italiani positivi a Tenerife: sono un medico di Piacenza e la moglie



Sono moglie e marito residenti a Piacenza i due italiani risultati positivi al coronavirus e in vacanza a Tenerife: con loro anche il fratello e la cognata di lui che però non sono stati contagiati. L’uomo, medico, si era recato in una clinica privata ad Adeje nel pomeriggio di ieri perchè aveva la febbre. Oggi il trasferimento in ospedale.

Continua a leggere



Sono moglie e marito residenti a Piacenza i due italiani risultati positivi al coronavirus e in vacanza a Tenerife: con loro anche il fratello e la cognata di lui che però non sono stati contagiati. L’uomo, medico, si era recato in una clinica privata ad Adeje nel pomeriggio di ieri perchè aveva la febbre. Oggi il trasferimento in ospedale.

Continua a leggere

Continua a leggere