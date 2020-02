I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, due nuovi casi positivi in Germania: uno era stato a Milano qualche giorno fa



Era stato a Milano per lavoro solo qualche giorno fa uno dei due nuovi casi di coronavirus in Germania: si tratta di un 25enne, residente a Goepping. Mentre il secondo caso riguarda una persona residente nella regione del Nordreno-Vestfalia. Salgono così a 18 i contagi in Germania, come comunicato dal ministero della Salute tedesco.

