I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus e limitazioni, a Milano spunta il bar che propone l’Aperivirus nel pomeriggio



Tra i titolari dei locali milanesi c’è chi sta inventando nuove formule per cercare di limitare le perdite dopo l’ordinanza regionale per il contenimento del Coronavirus che impone ai bar col servizio al bancone la chiusura dopo le 18. Sulla vetrina di un locale in via Padova è spuntato un cartello con la scritta “Aperivirus dalle 14 alle 18”.

Continua a leggere



Tra i titolari dei locali milanesi c’è chi sta inventando nuove formule per cercare di limitare le perdite dopo l’ordinanza regionale per il contenimento del Coronavirus che impone ai bar col servizio al bancone la chiusura dopo le 18. Sulla vetrina di un locale in via Padova è spuntato un cartello con la scritta “Aperivirus dalle 14 alle 18”.

Continua a leggere

Continua a leggere