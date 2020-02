I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus e scuola, Azzolina: “Lezioni a distanza, ci aiuterà la Rai. Occhio alle fake news”



Il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha parlato delle misure messe in campo per contrastare l’emergenza Coronavirus nella scuola italiana. Oltre alla chiusura degli istituti nelle regioni focolaio e la sospensione delle gite scolastiche fino al 15 marzo, ci sono le lezioni a distanza: “Avremo partner pubblici e privati, come la Rai, che ci daranno una mano. La validità dell’anno sarà salvaguardata. Si leggano solo le fonti ufficiali”.

