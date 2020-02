I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus e tv: Dritto e Rovescio da Milano con Del Debbio, il pubblico in studio a Roma



In ottemperanza alla disposizione della Regione Lombardia per il Coronavirus, Dritto e Rovescio, come anticipato da Fanpage.it qualche giorno fa, andrà in onda da Milano senza pubblico al pari degli altri format Mediaset trasmessi da Cologno Monzese. Ma dalla rete ci fanno sapere che la trasmissione condotta da Paolo Del Debbio si sta organizzando per avere il pubblico in studio il pubblico, anche in collegamento da Roma.

