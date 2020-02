I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, ecco per quali Comuni il governo ha disposto l’isolamento totale



Isolamento totale per i residenti di 11 Comuni italiani. Lo ha stabilito il governo in seguito all’emergenza Coronavirus in atto nel nostro Paese. Il provvedimento, disposto tramite decreto, riguarda 10 Comuni del Lodigiano e un comune in Veneto. In totale sono oltre 50mila i cittadini che non potranno lasciare la propria zona di residenza, salvo incorrere nell’arresto o in una multa.

