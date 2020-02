I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, fisico Vespignani: “Casi in Italia presenti da giorni, epidemia non si sta espandendo”



Secondo quanto dichiarato dal fisico Alessandro Vespignani all’Ansa, non c’è espansione del coronavirus in Italia. I casi scoperti in questi giorni erano presenti da giorni, solo che prima non erano venuti allo scoperto. “Non si può escludere che forse ci siano altri casi in incubazione, in quanto molte persone sono rimaste asintomatiche”.

