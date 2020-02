I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Gualtieri: “Arrivano misure straordinarie con indennizzi, aiuti e finanziamenti”



Non solo il congelamento delle tasse per il gli abitanti della zona rossa del Coronavirus, ma sono in arrivo due nuovi decreti in campo economico per aiutare tutti i territori colpiti dall’emergenza, ma anche i settori che potrebbero risentire degli effetti del contagio in Italia. A spiegare quali sono le misure è il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri.

