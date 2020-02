I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Gualtieri firma il decreto che sospende il versamento delle tasse nella Zona Rossa



Abbiamo varato questo decreto ministeriale per sospendere gli adempimenti i pagamenti dei tributi per i cittadini e le imprese delle zone rosse che stanno subendo le conseguenze più pesanti del contenimento. È una misura doverosa”, ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, parlando delle misure di contrasto implementate dal governo per il coronavirus.

