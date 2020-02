I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, guarita a Vò Euganeo: “Se non fosse morto Adriano Trevisan non avrei saputo nulla”



“Non ho avuto alcun trattamento sanitario perché ero positiva ma senza neppure una linea di febbre” così una donna di 47 anni di Vo’ Euganeo racconta la sua esperienza da contagiata dal coronavirus in Italia e poi guarita. “Se non fosse morto il povero Adriano, non avrei saputo di essere positiva. E come me, tanti altri. Non credo sarebbe cambiato nulla”.

