Coronavirus, Heather Parisi contro chi aggredisce i cinesi: “Italia mia, non ti riconosco più”



La psicosi “Coronavirus” sta producendo una serie di aggressioni e discriminazioni senza senso nei confronti della comunità cinese del nostro Paese. Il dottor Zhang per l’ambasciata cinese in Italia lanciato un appello, Heather Parisi nel condividerlo attacca: “La discriminazione ha sempre un solo nome: è razzismo. Italia mia, non ti riconosco più”.

