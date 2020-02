I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, “I cinesi mangiano i topi”. Pechino contro Luca Zaia: “Basiti, offese gratuite”



L’ambasciata cinese a Roma ha commentato le parole di Luca Zaia: “In un momento cruciale come questo, in cui Cina e Italia si trovano fianco a fianco ad affrontare l’epidemia (di coronavirus), un politico italiano non ha risparmiato calunnie sul popolo cinese. Si tratta di offese gratuite che ci lasciano basiti”.

Continua a leggere



L’ambasciata cinese a Roma ha commentato le parole di Luca Zaia: “In un momento cruciale come questo, in cui Cina e Italia si trovano fianco a fianco ad affrontare l’epidemia (di coronavirus), un politico italiano non ha risparmiato calunnie sul popolo cinese. Si tratta di offese gratuite che ci lasciano basiti”.

Continua a leggere

Continua a leggere