Coronavirus, i giocatori del Ludogorets con le mascherine allo stadio per la gara con l’Inter



I giocatori del Ludogorets al momento dell’arrivo allo stadio Meazza per il match contro l’Inter valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League hanno indossato le mascherine per proteggersi da un eventuale contagio del Coronavirus.Un provvedimento inutile visto che le mascherine servono esclusivamente ai contagiati e al personale sanitario.

