Coronavirus, i morti sono 361. Italiani da Wuhan in arrivo a Roma: ultime notizie in diretta



Continua l’emergenza globale di Coronavirus 2019 n-CoV: il numero dei morti, per la maggior parte concentrati a Wuhan e in Cina, è salito a 361, superando quello della Sars a Pechino nel 2002-2003, e i contagi si sono assestati a quota 17.200. Male i mercati finanziari, con il crollo delle Borse della Cina Continentale. Oggi è in programma il rimpatrio degli italiani dall’epicentro dell’epidemia: atterreranno a Roma e poi saranno trasferiti alla Cecchignola.

