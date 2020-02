I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, i supermercati della Lombardia raddoppiano le vendite



La psicosi da Coronavirus che ha portato i cittadini lombardi a svuotare i supermercati, ha fatto registrare vendite da capogiro per i megastore. La Coop, con i suoi 58 punti vendita in Lombardia, ha fatto segnare una media del 50 per cento delle vendite in più, con picchi del 100 per cento. L’Esselunga, invece, comunica di aver raddoppiato le vendite: più 100 per cento.

