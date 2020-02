I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, il 17enne arrivato da Wuhan continua a stare bene: “Niccolò non ha la febbre”



Niccolò, il ragazzo 17enne arrivato a Roma da Wuhan, epicentro dell’epidemia di coronavirus in Cina, “continua a essere in buone condizioni di salute”. Lo ha comunicato l’Istituto Spallanzani, dove il giovane è ricoverato, nell’ultimo bollettino. I test effettuati ieri avevano escluso che fosse stato contagiato dal nuovo coronavirus: “Niccolò continua a essere sereno e di ottimo umore”, hanno scritto i medici, e non ha più la leggera febbre che aveva al momento del ricovero.

Continua a leggere



Niccolò, il ragazzo 17enne arrivato a Roma da Wuhan, epicentro dell’epidemia di coronavirus in Cina, “continua a essere in buone condizioni di salute”. Lo ha comunicato l’Istituto Spallanzani, dove il giovane è ricoverato, nell’ultimo bollettino. I test effettuati ieri avevano escluso che fosse stato contagiato dal nuovo coronavirus: “Niccolò continua a essere sereno e di ottimo umore”, hanno scritto i medici, e non ha più la leggera febbre che aveva al momento del ricovero.

Continua a leggere

Continua a leggere