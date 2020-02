I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, il 17enne Niccolò resta bloccato a Wuhan: ha ancora la febbre



Lo studente italiano di 17 anni bloccato in Cina per l’emergenza coronavirus no può parrtire perché ha ancora la febbre. A darne conferma è stato il ministro degli esteri Luigi di Maio. “Oggi ha registrato ancora un po’ di febbre e – malgrado sia risultato negativo ai test del Coronavirus per già due volte – non è potuto rientrare n Italia. Faremo ogni sforzo per riportare a casa” ha spiegato il Ministro.

