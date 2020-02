I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, il Bayern vieta ai suoi tesserati autografi e selfie con i tifosi



Dopo i primi casi di Coronavirus che hanno colpito anche la Germania, la società bavarese ha ‘raccomandato ai propri giocatori di non firmare autografi per il momento e anche di non essere disponibili per fotografie o selfie con i tifosi’. Misure drastiche sono state prese anche in Inghilterra e in Svizzera.

Continua a leggere



Dopo i primi casi di Coronavirus che hanno colpito anche la Germania, la società bavarese ha ‘raccomandato ai propri giocatori di non firmare autografi per il momento e anche di non essere disponibili per fotografie o selfie con i tifosi’. Misure drastiche sono state prese anche in Inghilterra e in Svizzera.

Continua a leggere

Continua a leggere