Coronavirus, il cartello al Cus di Napoli: “Chi ha sintomi influenzali indossi la mascherina”



!Per coloro che non ne fossero in possesso, le stesse potranno essere acquistate in segretaria al costo di euro 0,50″. Il cartello all’ingresso dell’impianto sportivo Cus di Napoli di via Campegna, sta facendo discutere gli iscritti alla palestra quanto gli utenti dei social network. Intanto in città trovare una mascherina in farmacia è praticamente impossibile.

