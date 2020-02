I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, il corista del Teatro alla Scala di Milano positivo al tampone: “Sono guarito”



Arrivano buone notizie da Milano. Il corista del Teatro alla Scala, trovato positivo al Coronavirus, è guarito. Lo ha comunicato lui stesso ai suoi colleghi tramite un messaggio in cui ha scritto: “Il virus non mi dà più sintomi e mi hanno detto che sono praticamente guarito”. In totale, ad oggi, in Italia sono 528 le persone contagiate, di cui 14 decedute e 42 guarite.

