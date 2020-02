I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, il governo faccia un decreto per bloccare i prezzi di Amuchina e disinfettanti



Maurizio Casasco, presidente della Confapi, Confederazione italiane delle piccole e medie industrie private italiane, rivolge un appello al governo per chiedere di emanare un decreto che non consenta l’aumento dei prezzi di amuchina e altri disinfettanti, prodotti utili per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. All’appello si unisce anche il segretario della Cgil, Maurizio Landini.

