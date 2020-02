I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, il ministro Guerini: “L’aereo KC-767A rimpatrierà Niccolò da Wuhan”



“L’esperienza maturata sul campo nei teatri operativi consente alle nostre Forze Armate di intervenire tempestivamente in qualsiasi contesto di crisi”, ha aggiunto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Sabato era stato annunciato che lo studente di 17 anni non era stato ammesso sul volo messo a disposizione dalle autorità britanniche con cui erano stati evacuati diversi cittadini europei, italiani compresi. Il giovane friulano non era potuto salire sull’aereo a causa di alcune linee di febbre, nonostante fosse risultato negativo al coronavirus.

