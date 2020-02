I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus: il posto dei conducenti degli autobus isolato da nastri per paura del contagio



Un rimedio artigianale per salvaguardare la salute dei guidatori. La linea di trasporto extraurbano Movibus, che opera in provincia di Milano, sta delimitando le aree di guida con dei nastri a strisce bianche e rosse, così da separare gli autisti dai passeggeri. Le foto si stanno rapidamente diffondendo sui social, suscitando l’ilarità di molti utenti stupiti per le misure adottate, piuttosto rudimentali.

