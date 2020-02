I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, il premier Conte: “Altre partite rinviate? Valuteremo nuovi stop”



Dopo le tantissime partite di calcio rinviate nell’ultimo week-end in Italia per l’emergenza Coronavirus, potrebbero esserci ulteriori stop nella prossima settimana. Il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte apre a questa prospettiva: “Potremmo continuare con le stesse misure, al momento non saprei dire”.

Continua a leggere



Dopo le tantissime partite di calcio rinviate nell’ultimo week-end in Italia per l’emergenza Coronavirus, potrebbero esserci ulteriori stop nella prossima settimana. Il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte apre a questa prospettiva: “Potremmo continuare con le stesse misure, al momento non saprei dire”.

Continua a leggere

Continua a leggere