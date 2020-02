I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, il presidente Fontana: “Se la situazione degenera misure drastiche come a Wuhan”



Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parla dell’emergenza Coronavirus e non esclude di dover mettere in campo misure più drastiche nel caso in cui la situazione dovesse “degenerare”. Fontana arriva a ipotizzare che si potrebbero assumere iniziative più rigorose, come quelle adottate a Wuhan, in Cina.

