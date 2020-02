I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, il primario dell’ospedale di Codogno: “Posticipo la pensione per aiutare i malati”



Doveva andare in pensione il 29 febbraio, eppure il dottor Giorgio Scanzi, primario dell’ospedale di Codogno, ha deciso di tornare operativo sino a data da destinarsi. Il 65enne ha voluto rimettersi “al servizio dei pazienti” perché questo è il suo lavoro. Motivo per cui non vuole essere considerato un eroe.

Continua a leggere



Doveva andare in pensione il 29 febbraio, eppure il dottor Giorgio Scanzi, primario dell’ospedale di Codogno, ha deciso di tornare operativo sino a data da destinarsi. Il 65enne ha voluto rimettersi “al servizio dei pazienti” perché questo è il suo lavoro. Motivo per cui non vuole essere considerato un eroe.

Continua a leggere

Continua a leggere