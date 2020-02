I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, il primo caso in Svizzera riguarda un uomo che era stato a Milano



Il primo caso confermato di coronavirus Covid-19 registrato in Svizzera riguarda un uomo di settanta anni che vive in Ticino e che sarebbe stato infettato in Italia. L’uomo, stando a quanto riportato dai media, avrebbe partecipato a una manifestazione il 15 febbraio scorso a Milano. Ora è ricoverato in isolamento.

