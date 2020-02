I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, il sindaco di Castiglione d’Adda: “Non dicono nulla, la nostra gente ha mille problemi”



“Il problema fondamentale è che la nostra gente, che finora è stata collaborativa, adesso inizia a essere irrequieta. Ha bisogno di uscire, andare in farmacia o a fare la spesa. Io dico loro di mettere le mascherine, ma non ne abbiamo abbastanza. Come si fa?”. Costantino Pesatori, sindaco di Castiglione d’Adda, raggiunto da Fanpage.it spiega che il clima nella sua città rischia di diventare sempre più pesante, mentre la popolazione si sente lasciata sola e mancano le informazioni sui casi di contagio e sulle persone in quarantena. “Non ci hanno comunicato nulla, nessun dato, zero”.

Continua a leggere



“Il problema fondamentale è che la nostra gente, che finora è stata collaborativa, adesso inizia a essere irrequieta. Ha bisogno di uscire, andare in farmacia o a fare la spesa. Io dico loro di mettere le mascherine, ma non ne abbiamo abbastanza. Come si fa?”. Costantino Pesatori, sindaco di Castiglione d’Adda, raggiunto da Fanpage.it spiega che il clima nella sua città rischia di diventare sempre più pesante, mentre la popolazione si sente lasciata sola e mancano le informazioni sui casi di contagio e sulle persone in quarantena. “Non ci hanno comunicato nulla, nessun dato, zero”.

Continua a leggere

Continua a leggere