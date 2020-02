I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, il tecnico Giuseppe Sannino ‘sollevato’ dalla panchina dell’Honved Budapest



Il tecnico italiano Giuseppe Sannino e il suo vice, Alessandro recenti, sono stati allontanati dalla panchina dell’Honved Budapest con un comunicato ufficiale: pur non presentando sintomi “potrebbero essere entrati in contatto con persone che vivono nelle aree in cui è esploso il caso coronavirus, in Lombardia”. La decisione è temporanea.

