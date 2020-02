I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, il Valencia vuole impedire la trasferta ai tifosi dell’Atalanta



I dirigenti del Valencia, e i vertici della regione Valenciana, starebbero spingendo per negare la trasferta ai tifosi dell’Atalanta per paura di possibili contagi. Il club spagnolo sarebbe eventualmente disposto a chiudere le porte dello stadio alla tifoseria nerazzurra anche in caso di autorizzazione al viaggio in Spagna.

