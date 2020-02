I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus in Italia: altri contagi, test positivi in ospedale a Schiavonia



Dopo i contagi accertati in Lombardia e in Veneto col primo decesso di un uomo di 77 anni nel Padovano, proprio in Veneto alcuni test effettuati su possibili contagiati sarebbero risultati positivi. Le positività infatti sarebbero state riscontrate tra i tamponi già effettuati all’interno dell’ospedale di Schiavonia, in provincia di Padova, dove è deceduto Adriano Trevisan.

