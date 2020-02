I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus in Italia, la mappa aggiornata del contagio regione per regione



La mappa aggiornata dei contagi da Coronavirus in Italia regione per regione, dove si registrano al momento più di 130 casi positivi al nuovi virus: dalla Lombardia al Veneto, dall’Emilia Romagna al Piemonte, ecco dove è scoppiata l’emergenza nel nostro Paese, che è il quarto in tutto il mondo per numero di casi, dopo Cina, Corea del Sud e Giappone.

