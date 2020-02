I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus in Lombardia, la Figc: Inter-Sampdoria non è a rischio rinvio



Niente allarmismi è la linea dettata dalla Federazione dopo il caso di Coronavirus scoppiato nel Lodigiano. Per adesso sono state rinviate le gare dei campionati dilettanti, come comunicato dal Comitato Regionale della Lombardia, ma non si ravvisano motivi validi per impedire la disputa di altri eventi sportivi. Fanno eccezione i Comuni di Codogno, Casalpusterlengo e Castiglione d’Adda, i centri dove è stato localizzato il primo focolaio in Italia.

