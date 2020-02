I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus in Piemonte, chiuse tutte le scuole per una settimana



Dopo Lombardia e Veneto, anche la Regione Piemonte ha predisposto la chiusura di tutte le scuole del territorio per far fronte all’emergenza Coronavirus. La sospensione delle attività scolastiche e universitarie è prevista per una settimana a partire da domani. Riguarda le scuole di ogni ordine e grado.

