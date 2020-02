I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus in Veneto, Zaia: “25 contagi, primi due casi a Venezia”



Sale il numero dei contagi da coronavirus in Italia. In Veneto, secondo quanto ha detto in mattinata il governatore Luca Zaia, i casi sono al momento 25. E si registrano i primi due casi di contagio da Covid-19 anche nella città di Venezia. Si tratta di due anziani ricoverati in terapia intensiva.

Continua a leggere



Sale il numero dei contagi da coronavirus in Italia. In Veneto, secondo quanto ha detto in mattinata il governatore Luca Zaia, i casi sono al momento 25. E si registrano i primi due casi di contagio da Covid-19 anche nella città di Venezia. Si tratta di due anziani ricoverati in terapia intensiva.

Continua a leggere

Continua a leggere