Coronavirus, italiani rientrati da Wuhan, i genitori di Lorenzo: “Era barricato nello studentato”



La testimonianza dei genitori di Lorenzo, uno degli italiani rimasti bloccati a Wuhan per l’epidemia di Coronavirus e oggi finalmente ritornati in Italia dove rimarranno in quarantena alla Cecchignola di Roma. Studente universitario, era andato in Cina per uno scambio culturale, ma era rimasto bloccato a Wuhan.

