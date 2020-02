I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, la collaboratrice di Fontana contagiata: “Sto bene, vorrei giocare a tennis”



“Sono ricoverata, ma sto bene, non ho nemmeno più la febbre”. La collaboratrice del governatore Attilio Fontana risultata positiva al coronavirus ha fatto sapere di essere in buone condizioni. Raggiunta dall’AdnKronos, l’assistente del presidente lombardo ha spiegato: “Oggi sarei andata volentieri a giocare a tennis, o a fare un giro al parco”. Mercoledì sera ha fatto il giro del mondo l’immagine dell’auto quarantena del governatore che si è messo la mascherina in diretta Facebook.

