I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, la paura è la vera infezione. E la nostra economia ne uscirà a pezzi



Non ci fidiamo della Cina e dei dati cinesi. Per questo abbiamo deciso che lo scenario più realistico fosse il più peggiore possibile. In questo modo stiamo affrontando una malattia con un basso tasso di mortalità come se fosse la nuova peste, bloccando la nostra economia e mandando al collasso il sistema sanitario. E quando ce ne accorgeremo sarà troppo tardi.

Continua a leggere



Non ci fidiamo della Cina e dei dati cinesi. Per questo abbiamo deciso che lo scenario più realistico fosse il più peggiore possibile. In questo modo stiamo affrontando una malattia con un basso tasso di mortalità come se fosse la nuova peste, bloccando la nostra economia e mandando al collasso il sistema sanitario. E quando ce ne accorgeremo sarà troppo tardi.

Continua a leggere

Continua a leggere