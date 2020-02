I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, l’allarme dei medici nella zona rossa: “Noi in isolamento, i pazienti sono soli”



Medici in quarantena e pazienti abbandonati a loro stessi. È la denuncia di due dottoresse di medicina generale che operano nei comuni della zona rossa del Lodigiano, che hanno pazienti positivi al coronavirus con polmonite e altri malati con varie patologie che non possono visitare. “Serve aiuto, hanno mandato un solo medico per due paesi, con due mascherine in dotazione. Noi due da remoto facciamo le ricette, ma tutto il personale della farmacia è in quarantena”.

