I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, l’allarme della Farnesina: “Sulla Diamond Princess forse un italiano infetto”



Ci sarebbe anche un italiano tra i contagiati dal Coronavirus Cocid-19 a bordo della nave da crociera Diamond Princess, in quarantena dal 5 febbraio scorso nel porto di Yokohama, in Giappone. Lo ha reso noto la Farnesina, che ha sottolineato che l’uomo è partito col volo americano perché è residente in America, sposato con una donna americana. Aspettiamo ancora conferme”. Continuano i rimpatri dei passeggeri stranieri.

Continua a leggere



Ci sarebbe anche un italiano tra i contagiati dal Coronavirus Cocid-19 a bordo della nave da crociera Diamond Princess, in quarantena dal 5 febbraio scorso nel porto di Yokohama, in Giappone. Lo ha reso noto la Farnesina, che ha sottolineato che l’uomo è partito col volo americano perché è residente in America, sposato con una donna americana. Aspettiamo ancora conferme”. Continuano i rimpatri dei passeggeri stranieri.

Continua a leggere

Continua a leggere