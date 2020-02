I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, l’allarme di Ilaria Capua: “Arriverà anche in Italia. Aziende pensino al telelavoro”



La virologa Ilaria Capua, intervenendo come ospite alla trasmissione di La7 “L’aria che tira”, ha affermato che l’infezione da Coronavirus Covid-19 “non andrà via tra una settimana. Farà il giro del mondo, verrà in Italia e bisogna organizzarsi”. Poi fa un appello alle aziende: “Pensate al telelavoro per diminuire il rischio di contagio”.

