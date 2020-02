I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, l’appello di Romano (Pd) a Di Maio: “Rimpatriamo subito italiani su Diamond Princess”



Il deputato del Pd, Andrea Romano, intervistato da Fanpage.it rivolge un appello al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, chiedendogli di attivarsi in ogni modo possibile per rimpatriare al più presto i 35 italiani a bordo della Princess Diamond. Per Romano lo sbarco dei cittadini Usa “cambia lo scenario” e ora è necessario “attivarsi per portare a casa i nostri connazionali nell’immediato”.

