Coronavirus, le donne incinte rischiano di trasmettere l’infezione al feto? Facciamo chiarezza



La preoccupazione delle donne in stato di gravidanza aumenta di giorno in giorno con il diffondersi del Coronavirus in Italia. Dopo il caso di V.S., la moglie del 38enne in gravi condizioni a Codogno, rimasta contagiata dal marito, le future mamme si interrogano sulla possibilità di trasmettere il virus al proprio feto. Ecco quali sono le risposte di Susanna Esposito, presidente dell’Associazione mondiale per le malattie infetti e i disordini immunologici.

